Украинец Деревянченко возвращается в ринг: кто его соперник

Украинский боксер проведет свой очередной поединок уже в ближайшее время.

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30 июля на вечере бокса, организованном в Нью-Йорке, состоится очередной профессиональный поединок трехкратного претендента на звание чемпиона мира в среднем весе украинца Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО). Соперником украинца станет Джошуа Конли (17-3-1, 11 КО).

36-летний Деревянченко, уступивший в последнем поединке Карлосу Адамесу, будет искать в этом поединке свою первую победу за более чем три года. В последний раз Конли боксировал в марте, когда выиграл по очкам у Кертиса Стивенса, пишет УРА-Информ.

Главной достопримечательностью этого веера бокса станет поединок между бывшим чемпионом мира Дэнни Гарсией и Хосе Бенавидесом-младшим. В Нью-Йорке болельщики также увидят бой между Адамом Ковнацки и Али Демирезеном.

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