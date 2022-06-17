Спорт

В НБА определился чемпион

Голден Стэйт Уорриорз снова выиграли перстни

Время чтения: 57 Секунд

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли чемпионат НБА. В шестой игре финала они на выезде обыграли «Бостон Селтикс» 103:90 и выиграли серию плей-офф 4-2.

«Уорриорз» играли в решающей серии в шестой раз за последние восемь сезонов. Они мечтали о седьмом чемпионате в истории клуба и добились своей цели после нескольких лет перерыва, ведь в предыдущий раз они выиграли чемпионат в 2018 году, пишет УРА-Информ.

Финал был огромным событием для бостонцев, которые стали бы самым успешным клубом в истории, если бы выиграли свой 18-й титул в истории. Однако на данный момент они продолжат делить этот титул с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер команды и лучший бомбардир Стефен Карри набрал 34 очка, столько же, сколько лидиер «Селтикс» и его визави Джейлен Браун. Как и следовало ожидать, 34-летний Карри был выбран самым ценным игроком финала, выиграв свой четвертый чемпионский перстень.

Наибольшую поддержку Карри оказал Эндрю Уиггинс, который набрал 18 очков, а также сделал 6 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Дрэймонд Грин также отличился, набрав 12 очков, 12 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Ранее мы сообщали, что стала известна новая дата боя Усик – Джошуа.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Реванш Усик – Джошуа: стала известна новая дата боя

Сейчас стороны рассматривают две возможные даты.

Электросамокат — эталон экологически безопасного транспорта

Легкий персональный транспорт в Украине только начал свое развитие, но уже приобрел массу поклонников.

Украина победила Шотландию: что ждет команду Петракова дальше

Впереди встреча с Уэльсом.

В Украине погиб двукратный чемпион страны по боксу: СМИ выяснили, что случилось

Черкасский боксер Олег Прудкий, к сожалению, погиб во время обороны собственного государства. Известно, что он был дважды чемпионом Украинского государства в боксе в категории до 60 килограмм.

Шевченко сказал, будут ли в Украине проводить чемпионаты по футболу: подробности

Известный футболист прошлого и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал развернутый ответ насчет того, будут ли идти футбольные события на территории Украинского государства. Ответ оказался обнадеживающим.

Спортсмены Харькова одержали новую победу для Украины: соцсети были восторженны

Харьковчане поражают не только своими умениями отстаивать город от российского агрессора, но еще и достижениями в спорте. Выяснилось, что недавно Украина получила целых 3 золотые медали на международном чемпионате в Бразилии по каратэ.