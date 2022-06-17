В НБА определился чемпион

Голден Стэйт Уорриорз снова выиграли перстни

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Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли чемпионат НБА. В шестой игре финала они на выезде обыграли «Бостон Селтикс» 103:90 и выиграли серию плей-офф 4-2.

«Уорриорз» играли в решающей серии в шестой раз за последние восемь сезонов. Они мечтали о седьмом чемпионате в истории клуба и добились своей цели после нескольких лет перерыва, ведь в предыдущий раз они выиграли чемпионат в 2018 году, пишет УРА-Информ.

Финал был огромным событием для бостонцев, которые стали бы самым успешным клубом в истории, если бы выиграли свой 18-й титул в истории. Однако на данный момент они продолжат делить этот титул с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер команды и лучший бомбардир Стефен Карри набрал 34 очка, столько же, сколько лидиер «Селтикс» и его визави Джейлен Браун. Как и следовало ожидать, 34-летний Карри был выбран самым ценным игроком финала, выиграв свой четвертый чемпионский перстень.

Наибольшую поддержку Карри оказал Эндрю Уиггинс, который набрал 18 очков, а также сделал 6 подборов, 5 передач и 4 перехвата. Дрэймонд Грин также отличился, набрав 12 очков, 12 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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