Спорт

Украина победила Шотландию: что ждет команду Петракова дальше

Впереди встреча с Уэльсом.

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Вчера вечером, первого июня, сборная Украины по футболу провела поединок плей-офф к чемпионату мира 2022 против команды Шотландии. В тяжелом матче подопечные Александра Петракова сумели победить со счетом 3:1. Голами в нашей команде отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Благодаря этой виктории украинская сборная сумела пройти в финальную часть плей-офф. Впереди на команду Петракова ожидает встреча с командой Уэльса, пишет УРА-Информ.

Поединок против этого соперника состоится пятого июня, всего за пару дней. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Если Украина сумеет победить своего соперника, то сыграет на чемпионате мира в Катаре, который состоится в этом году в ноябре. Как и матч против Шотландии встреча против Уэльса состоится на выезде, так как Украина имела худшие показатели на групповом турнире, чем соперники.

Ранее мы сообщали, что в Украине погиб двукратный чемпион страны по боксу.

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