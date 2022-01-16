Эксперт назвал главную ошибку Андрея Шевченко

По мнению эксперта Олега Федорчука, известный украинский футболист Андрей Шевченко, когда покидал сборную Украины, приняв рискованное предложение от итальянского клуба «Дженоа» сам себе подложил свинью.
Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.
Со слов эксперта, главная проблема Шевченко заключается в его завышенных ожиданиях от самого себя как от тренера. А ключевая ошибка, которая повелела за собой нынешнее фиаско футболиста – это его уход из сборной Украины по футболу.
«При падении самолёта, сесть за его штурвал мало кто сможет осмелиться. Сядет тот, у кого нет вариантов. Как, мне кажется, у Шевченко был иной вариант – остаться в сборной Украины. Не нужно было ему спешить. Не знаю, по какой причине, он принял такое поспешное решение, возглавив итальянский футбольный клуб. Теперь ему нужно будет отдохнуть и начать с низов . У него, уже как у тренера, очень большие ожидания от себя. А именно такие неоправданные ожидания успеха приводят к депрессии», – сказал эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко уволили: озвучена причина
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