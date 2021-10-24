Внук Мухаммеда Али ярко нокаутировал соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце (видео)

Двадцати однолетний Нико Али Уолш, который является внуком легенды бокса Мухаммеда Али, завоевал уже вторую по счёту победу в профессиональном боксе.
Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.
Бой состоялся в андеркарде противостояния Джамел Херринг — Шакур Стивенсон во время вечера бокса в Атланте (США).
Поединок против Джеймса Уэстли закончился досрочно, не продлившись и 3 раундов.
Уже с самого начала боя стало ясно, что Али станет фаворитом поединка. Он показал яркое выступление, отправив Уэстли в нокаут во 2-ом раунде.
Джеймс во время поединка сделал попытку выброса удара, но тут же получил мощный кулак соперника, который и стал для него роковым. Он сумел подняться на собственные ноги, хоть было заметно, как ему сложно отойти от комбинаций ударов Али.
Угол Уэстли принял решение о прекращении избиения своего спортсмена, и выбросил белое полотенце, означающее отказ от продолжения боя.
Судьей была зафиксирована победа нокаутом в пользу Нико Али Уолша.
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