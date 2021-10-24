Спорт

Внук Мухаммеда Али ярко нокаутировал соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце (видео)

Двадцати однолетний Нико Али Уолш, который является внуком легенды бокса Мухаммеда Али, завоевал уже вторую по счёту победу в профессиональном боксе.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Бой состоялся  в андеркарде противостояния Джамел Херринг — Шакур Стивенсон во время вечера бокса в Атланте (США).

Поединок против Джеймса Уэстли закончился досрочно, не продлившись и 3 раундов.

Уже с самого начала боя стало ясно, что Али станет фаворитом поединка. Он показал яркое выступление, отправив Уэстли в нокаут во 2-ом раунде.

Джеймс во время поединка сделал попытку выброса удара, но тут же получил мощный кулак соперника, который и стал для него роковым. Он сумел подняться  на собственные ноги, хоть было заметно, как ему сложно отойти от комбинаций ударов Али.

Угол Уэстли принял решение о прекращении избиения своего спортсмена, и выбросил белое полотенце, означающее отказ от продолжения боя.

Судьей была зафиксирована победа нокаутом в пользу Нико Али Уолша.


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