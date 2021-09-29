Хоккеист из «Донбасса» отказывается выступать в чемпионате Украины: он назвал причину

Ранее в одном из игровых эпизодов между Андреем Денискиным из «Кременчуга» и Никитой Буценко из «Донбасса» на льду завязалась драка

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Легионер хоккейного клуба «Донбасс», Джейлен Элей сообщил, что отказывается выступать в УХЛ из-за расистских оскорблений со стороны хоккеиста ХК «Кременчуг» в свой адресс. Об этом Элей сообщил на своей странице в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«Сначала хочу поблагодарить всех в мире и всем из хоккейного сообщества, в частности, моим друзьям, семье и прошлым товарищам по команде, которые обращались ко мне, постили, распространяли или просто полюбили это видео, чтобы показать свою поддержку. Я также хочу поблагодарить хоккейному клубу „Донбасс“ за все, что они сделали для меня и за поддержку, которую я получил от сообщества клуба после инцидента. Такие ситуации очень сложные, и я верю в то, что надо отстаивать то, что является правильным. Поэтому я много думал над тем, что ждет меня в дальнейшей карьере, но пока я решил, что возьму личный отпуск из ХК „Донбасс“ и не буду играть в украинском хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет отстранен и не будет изъят из чемпионата», — сообщил спортсмен.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх, а также владелец известного футбольного клуба «Шахтера» Ринат Ахметов заявил о большой любви к оккупированному украинскому Донецку. Также он выразил надежду на скорейшее возвращение команды на стадион «Донбасс Арена».