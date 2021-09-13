Спорт

Будет ультиматум: украинский спортсмен Верняев о возможной смене гражданства

Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев допустил возможную смену гражданства, если ему не предоставят соответствующие условия для тренировок для подготовки к Олимпиаде -2024.

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Об этой информации сообщил Dialog.UA, передает Ura-inform.

Как ранее сообщалось, гимнаста дисквалифицировали по поводу допинга на 4 года. Спортсмен уже подал апелляцию, но на игры в Токио так и не поехал.

« Мы пытаемся разобраться, есть ряд вопросов, на которые мы пытаемся ответить, но пока это не представляется возможным. Будем и далее работать. Полностью отменить решение, я думаю, не удастся, но существует вероятность получения сокращения ограничения на один год. Тогда бы уже в ноябре 2023 года я бы встал в строй»-сказал гимнаст.

Причину, по которой  он хочет сменить украинское гражданство, Верняев пояснил тем, что в Украине не создаются надлежащие условия, для проведения тренировок. И у спортсмена есть готовность поставить жёсткий ультиматум федерации:

«Буду ли я представителем из Украину на Олипмаде-2024? Когда после апелляции я вернусь к карьере спортсмена, то там «сюсюканья «не будет-будет ультиматум. Или я провожу подготовку по полной программе при нормальных условиях, а также будут убраны мешающие мне люди» .

В случае невыполнения этих условий спортсмен попросил отпустить его туда, где ему будет комфортно работать. Куда именно планирует перейти гимнаст,  и какое гражданство планирует получить, он не озвучил. С его слов, ещё нужно много решить вопросов, касающихся апелляций.

Напомним, ранее сообщалось, Я хотел продлить контракт со сборной Украины: Шевченко об окончании контракта.

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