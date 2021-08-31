Украина узнала соперников по отбору на ЧМ-2023

Отбор стартует уже в ноябре

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Состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Мужская сборная Украины узнала своих соперников по отборочному раунду.

Сборная Украины в первом раунде отбора попала в группу G, где нашими соперниками будут команды Испании, Северной Македонии и Грузии, пишет УРА-Информ.

На первом групповом этапе команды сыграют одна с одной домашние и гостевые матчи. Для этого предусмотрены три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля — 1 марта 2022 и 27 июня — 5 июля 2022. Во второй групповой раунд квалификации проходят три лучшие команды из каждой группы.

Таким образом, формируются четыре группы по шесть командЗдесь будут играть между собой сборные, которые не пересекались на первом этапе. Эти матчи запланированы на 22-30 августа 2022, 7-15 ноября 2022 и 20-28 февраля 2023. По три лучшие команды из каждой группы выходят в финальный раунд чемпионата мира.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла еще одного важного игрока перед матчами отбора на ЧМ-2022.