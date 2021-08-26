С кем сыграют Динамо и Шахтер: составы групп ЛЧ перед жеребьевкой

Сама жеребьевка состоится уже сегодня

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Вчера, 25 августа состоялись заключительные поединки квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, стали известны все участники группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.

В групповой этап пробился также и вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер», который по ходу матча с «Монако» проигрывал 0:2, но сумел отыграться и в итоге пройти французскую команду по сумме двух поединков. Сегодня, в 19:00 состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, пишет УРА-Информ.

«Шахтер» попал в третью корзину, а «Динамо» – четвертую. Таким образом, украинским клубам попадутся весьма сильные соперники.

Состав корзин:

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, МЮ, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Ранее сборная Украина потеряла еще одного голкипера перед матчами отбора на ЧМ-2022.