С кем сыграют Динамо и Шахтер: составы групп ЛЧ перед жеребьевкой

Сама жеребьевка состоится уже сегодня
Вчера, 25 августа состоялись заключительные поединки квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, стали известны все участники группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.
В групповой этап пробился также и вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер», который по ходу матча с «Монако» проигрывал 0:2, но сумел отыграться и в итоге пройти французскую команду по сумме двух поединков. Сегодня, в 19:00 состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, пишет УРА-Информ.
«Шахтер» попал в третью корзину, а «Динамо» – четвертую. Таким образом, украинским клубам попадутся весьма сильные соперники.
Состав корзин:
Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.
Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, МЮ, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.
Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.
Корзина 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.
Ранее сборная Украина потеряла еще одного голкипера перед матчами отбора на ЧМ-2022.