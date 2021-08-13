Полиция проводит расследование о нападении на Беленюка на почве расовой дискриминации

Неизвестные напали на народного депутата ВРУ

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Сотрудники правоохранительных органов занимаются установкой обстоятельства сегодняшнего инцидента с участием народного депутата, а также спортсмена Жана Беленюк. Сегодня спортсмен сообщил о конфликте на расовой почве в центре украинской столице. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц … Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка », — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 13 августа, днем, в центре украинской столице, — Киева, неизвестные напали на народного депутата ВРУ, а также по совместительству олимпийского чемпиона Жана Беленюка.