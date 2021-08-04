Спорт

Украина взяла еще одну бронзу на ОИ-2020: в артистическом плавании

Марта Федина и Анастасия Савчук взяли бронзу

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Украина продолжает собирать коллекцию медалей на Олимпийских играх в Токио. Украинская команда снова завоевала бронзовую награду.

Сегодня, четвертого августа, состоялись финальные соревнования синхронисток в соревнованиях дуэтов. Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук после двух дней соревнований уверенно шли на третьей строчке и должна была подтвердить свой статус сегодня, пишет УРА-Информ.

Украинский дуэт выступил почти идеально и занял итоговое третье место. Итоговый результат украинок — 189,4620. Это очередная бронза для Украины на Олимпиаде в Токио.

Золото завоевал дует Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко из ОРК. У них в итоге 195,9079 баллов. Серебро досталось Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Их итоговый результат — 192,4499.

Это первая в истории Украины олимпийская медаль в этом виде спорта.

Напомним, что также сегодня, четвертого августа, Украина завоевала первое золото в Токио. Первое место занял борец Жан Беленюк.

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