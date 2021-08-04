Спорт

И снова бронза: Украина берет еще одну медаль в Токио в борьбе

Ирина Коляденко также с наградой

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Украина выступила практически идеально в борьбе на Олимпийских играх в Токио. Сегодняшние выступления украинская сборная завершила еще одной медалью.

Украинская борчиха Ирина Коляденко встречалась с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой в схватке за бронзовую награду. Соперница украинки — двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира, пишет УРА-Информ.

Латвийка получила первый пункт за активность, но практически сразу счет на табло сравняла украинка. Ирина Коляденко дальше активничала и сумела набрать еще два пункта. В итоге она одержала викторию со счетом 3:1 и принесла Украине четвертую награду в борьбе.

Напомним, что сегодня Парвиз Насибов проводил финальную схватку на Олимпийских играх Токио. В весовой категории до 67 кг украинцу противостал Мохаммад Реза Гераи. К сожалению украинец уступил и завоевал серебро.

В тоже время Жан Беленюк выиграл свою финальную схватку у Виктора Лоринца и принес Украине первое золото в Токио.

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