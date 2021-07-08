В Японии огласили чрезвычайное положение во время Олимпийских игр: что будет с ОИ

Ситуация с пандемией в Стране восходящего солнца тяжелая

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Плохие новости пришли из Японии. Премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил чрезвычайное положение в Токио на время Олимпиады.

Ситуация с пандемией в Стране восходящего солнца тяжелая. Поэтому ранее было принято решение ограничить количество болельщиков. По действующим правилам трибуны могут быть заполнены до 50 процентов и только тогда, когда количество людей не превысит 10 000. Более того: речь идет только о японских фанатах. Иностранцы не смогут увидеть Игры, об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Однако в последние дни наблюдается рост инфекций, и 5 июля было зарегистрировано 1040 новых случаев. Сложные обстоятельства сопровождаются постоянным нежеланием граждан страны организовывать Олимпийские игры, вызванным, в том числе, опасения, что это событие распространит болезнь и отвращение к вакцинам. Только четверть населения Японии получила хотя бы одну дозу вакцины.

В четверг утром была опубликована информация о том, что японское правительство ввело в Токио чрезвычайное положение, которое будет действовать на время проведения игр.

Ранее стал известен состав сборной Украина на ОИ-2020.