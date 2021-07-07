Украинский форвард в шаге от перехода в итальянский клуб: детали

Супряга близький до переходу в клуб Серії А

Время чтения: 43 Секунд

Український форвард Владислав Супряга, який виступає за київське Динамо, вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Все більше іноземних джерел повідомляють, що футболіст молодіжної збірної України продовжить кар’єру в чемпіонаті Італії — Серії А.

Так італійський портал rompipallone.it з посиланням на Sky Sport, повідомляє Владислав Супряга незабаром повинен стати футболістом італійського «Дженоа». При цьому, доля футболіста повинна зважитися не те, що в найближчі дні, а буквально в найближчі кілька годин, пише УРА-Інформ.

Джерело зазначає, що угода між українським та італійським клубом практично завершена і може бути закрита вже сьогодні. Відзначається, що український клуб отримає за футболіста десять мільйонів євро.

У той же час інше джерело, інсайдер Джанлука Ді Марція на своєму сайті також підтверджує цю інформацію. У свою чергу він зазначає, що «Динамо» отримає сім-вісім млн євро плюс бонуси.

Раніше ми повідомляли, що Україна назвала остаточний склад на ОІ-2020.