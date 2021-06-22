Турнирные расклады: что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020

У Шевченко и Ко есть варианты

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Вчерашнее поражение от Австрии серьезно ударило по шансах сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2020. Теперь подопечным Андрея Шевченко необходимо надеяться на другие команды, чтобы выйти в 1/8 финала турнира.

После заключительных матчей в группе В стало понятно, что Украина уже опережает Финляндию – третью команду этой группы. В плей-офф турнира выходят четыре из шести лучших третьих команд. То есть украинским футболистам необходимо опередить еще одного соперника, пишет УРА-Информ.

Украина сможет гарантировать путевку в плей-офф уже сегодня, если Чехия и Шотландия в очном поединке сыграют вничью. Если этого не произойдет придется надеяться за завтрашний день.

В группе Е Украину устроит сразу несколько вариантов, но здесь необходимый результат сразу в двух поединках. Так Шевченко и Ко нужно болеть за победу Словакии над Испанией и , чтобы Швеции не уступила Польши. Есть еще один вариант, более реальный -Шведы не проигрывают полякам, а испанцы выиграют у словаков, но с разницей в более один мяч или не пропуская более чем два гола (счета 1:0, 2:1 и 3:2).

И последний вариант – группа F -. Один из вариантов — Германия не проигрывает Венгрии, а Франция с разницей в три гола и больше обыгрывает Португалию. Также подойдет сценарий, когда Венгрия и Франция с разницей в три гола и больше обыгрывают Германию и Португалию соответственно.

Напомним, что Украине нужно, чтобы один из этих сценариев сошелся.

Напомним, что в своем заключительном поединке в группе Украина уступила Австрии 1:2.