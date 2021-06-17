Украина и Северная Македония назвали составы на матч: есть сюрпризы

Шапаренко и Степаненко выйдут со стартовых минут

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Стали известны стартовые составы сборной Украины и команды Северной Македонии на поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

В составе нашей сборной состоялись некоторые изменения. Если вратарь и линия защиты остались прежними, то в полузащите произошло сразу две замены. Николай Шапаренко и Тарас Степаненко заменили Александра Зубкова и Сергея Сидорчука, пишет УРА-Информ.

Полностью состав сборной Украины на матч против Северной Македонии выглядит следующим образом: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Степаненко, Малиновский, Шапаренко – Зинченко, Ярмоленко – Яремчук.

В свою очередь тренер соперников украинцев выставил такой состав: Дмитриевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Николов, Эльмас, Адеми, Барди, Спировски, Пандев.

У Украины на замену могут выйти следующие футболисты: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Цыганков, Макаренко, Беседин, Довбик.

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