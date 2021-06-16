Усик откладывает подписание контракта, Хирн: он думает только о деньгах

Украинец пока так и не подписал контракт на бой

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Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 KO) до сих пор не подписал контракт на бой с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). По словам промоутера британца Эдди Хирна, украинца больше всего интересует высокая выплата за эту встречу.

— Усик не считает этот поединок спортивным шансом. С самого начала мы получили от него только одно сообщение: «Я хочу больше денег». Он еще один участник, который относится к борьбе Джошуа как к выигрышу в казино, — заявил британский промоутер, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Поединок Джошуа-Усик назначен на 18 или 25 сентября на одном из футбольных стадионов Лондона. На кону будут чемпионские титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

— Сегодня я получил несколько вопросов о контракте от промоутера Усики. Это незначительные проблемы, поэтому я не ожидаю, что наши предыдущие договоренности будут разрушены, — заключает Хирн.

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