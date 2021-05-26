Спорт

Вильярреал — МЮ: где смотреть финал Лиги Европы

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

Время чтения: 49 Секунд

Сегодня, 26 мая, состоится финальный поединок в рамках Лиги Европы. «Вильярреал» в Гданьске сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Для испанской команды это возможность не только выиграть трофей, но и обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Для МЮ – финал ЛЕ возможность выиграть единственный кубок в текущем сезоне, пишет УРА-Информ.

Финальная встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию встречи можно будет увидеть на телеканале «Футбол-2», а также Volia Football 1 HD. Перед матчем будут также будут студии превью.

В России финальный поединок Лиги Европы будет показан на Матч ТВ. В Польше встречу покажут сразу несколько польских каналов — Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, TVP1 и чешский — СT2.

В Эстонии матч будет доступен на телеканале TV3 Sport, в Грузии — на Silk Sport HD 1, в Казахстане – на Qazsport, в Испании – на Movistar Liga de Campeones, а Италии  — на Sky Sport Uno, SKY Go Italia, TV8, NOW TV, Sky Sport Football.

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал неожиданную ничью с Бахрейном.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Ахметов пообещал провести матч на «Донбасс Арене»

Самые громкие триумфы „Шахтера“ еще впереди

Шевченко прокомментировал неожиданную ничью с Бахрейном

Украина сыграла четвертый матч кряду 1:1

«Это мечта любого мальчишки»: полузащитник сборной Украины оценил свои шансы поехать на Евро-2020

Украинская сборная по футболку активно готовится к предстоящему Чемпионату Европы-2020

ЧМ по хоккею: где смотреть матчи турнира

Турнир стартует уже 21 мая

Чемпион Украины будет выступать в чемпионате Польши: официальное решение

«Барком-Кажаны» будут играть в ПлюсЛиге

Есть официальное решение по финалу Лиги чемпионов: где состоится матч Манчестер Сити — Челси

Победитель ЛЧ станет известен в Порту

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap