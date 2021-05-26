Вильярреал — МЮ: где смотреть финал Лиги Европы

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

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Сегодня, 26 мая, состоится финальный поединок в рамках Лиги Европы. «Вильярреал» в Гданьске сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Для испанской команды это возможность не только выиграть трофей, но и обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Для МЮ – финал ЛЕ возможность выиграть единственный кубок в текущем сезоне, пишет УРА-Информ.

Финальная встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию встречи можно будет увидеть на телеканале «Футбол-2», а также Volia Football 1 HD. Перед матчем будут также будут студии превью.

В России финальный поединок Лиги Европы будет показан на Матч ТВ. В Польше встречу покажут сразу несколько польских каналов — Polsat Sport Premium 1, TVP Sport, TVP1 и чешский — СT2.

В Эстонии матч будет доступен на телеканале TV3 Sport, в Грузии — на Silk Sport HD 1, в Казахстане – на Qazsport, в Испании – на Movistar Liga de Campeones, а Италии — на Sky Sport Uno, SKY Go Italia, TV8, NOW TV, Sky Sport Football.

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