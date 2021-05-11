«Легенды хоккея»: Путин вышел на лед и забил 8 голов

Показатель полезности президента России и время, проведенное на льду, неизвестны

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Глава российского Кремля Владимир Путин принял участие в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Также сообщается, что команда президента РФ Владимира Путина со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.

Сам Путин, по информации СМИ, отметился 8 голами и одним ассистом. Сообщается, что президент России забросил первую шайбу уже на 29-й секунде матча.

«Показатель полезности президента России и время, проведенное на льду, неизвестны», — сказано в сообщениях.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о своем желании вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками.