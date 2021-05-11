Общество Спорт

«Легенды хоккея»: Путин вышел на лед и забил 8 голов

Показатель полезности президента России и время, проведенное на льду, неизвестны

Время чтения: 31 Секунд

Глава российского Кремля Владимир Путин принял участие в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Также сообщается, что команда президента РФ Владимира Путина со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.

Сам Путин, по информации СМИ, отметился 8 голами и одним ассистом. Сообщается, что президент России забросил первую шайбу уже на 29-й секунде матча.

«Показатель полезности президента России и время, проведенное на льду, неизвестны», — сказано в сообщениях.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о своем желании вернуться в Донецк, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Это может говорить об изменении Донбасской повестки в Кремле — источник

Андрей Турчак посетил «ДНР»

Странное открытое письмо во Франции: солдаты предупреждают о гражданской войне

Письмо подписало 130 000 человек

Украина ждет четвертую волну коронавируса: что известно

Максим Степанов о ситуации с ковидом

Паспорта, которые Россия выдает жителям ОРДО неполноценны, — Тука

Паспорта РФ, которые выдаются жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области, неполноценны

ВОЗ реклассифицирует вариант индийского коронавируса: что это значит

Этот штамм также очень опасный

Позитивные новости: в Украине уменьшается количество новых случаев ковида

За сутки зафиксировано чуть более 2200 новых случаев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap