Франция — Украина: все что нужно знать перед матчем

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени

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Сегодня, 24 марта, Украина стартует в отборочном раунде на чемпионат мира 2022 по футболу. Соперниками подопечных Андрея Шевченко будут действующие чемпионы мира – игроки сборной Франции.

Матч против Франции пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени. Всего в отборе Украина проведет восемь поединков, в марте национальная сборная сыграет также с Финляндией и Казахстаном. Также в нашей группе еще представлена Босния и Герцеговина. В финальную часть пройдет победитель группы, а вторая команда отправится в плей-офф, пишет УРА-Информ.

В общей сложности команды провели между собой десять поединков. Шесть раз успех праздновала команда Франции, одна виктория у Украины. Еще три матча завершилось вничью. Последний поединок между командами был сыгран в октябре 2020 года. Тогда Украина проиграла 1:7, но играла фактически дублирующим составом из-за вспышки коронавируса в команде.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе. Варан, Мэнди, Погба, Канте, Рабьо, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть матч.