Роналду побил рекорд Пеле: футболист стал лучшим бомбардиром в истории

Криштиану Роналду прокомментировал звание лучшего бомбардира в истории футбола

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Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Об этом рассказал сам футболист на своей странице в Instagram, передает УРА-Информ.

«Последние несколько недель исполнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, который превзошел Пеле. Якобы он забил 757 голов в официальных матчах. Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента. Мое вечное и безусловное восхищение господином Эдсон Арантис ду Насименту, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что на самом деле он забил 767 голов. Следует учитывать 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех времен, и футбол тоже изменился, но это не значит, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов. Сегодня, когда я достигаю отметки в 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его игры, его голы и достижения, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю гола, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре. Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, моим соперникам, фанатам хорошей игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас. Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее впереди, а Ювентуса и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед !! «, — написал в своей публикации Роналду.

Ранее сообщалось, что 25 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. В них принимали участие также и украинские клубы – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».