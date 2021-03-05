Непобедимый украинский боксер уступил американцу: жесткий нокаут (ВИДЕО)

Сергей Богачук проиграл Брэндону Адамсу

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Сегодня утром, пятого марта, непобежденный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (18, 18 KO) проводил свой 19 поединок среди профессионалов. Соперником украинца был Брэндон Адамс (22-3, 14 KO) из США. Вечер бокса проходил в Пуэрто-Рико.

Американец был для украинца самым серьезным соперником, ведь ранее с такими сильными оппонентами украинец не встречался. Однако именно украинца называли фаворитом встречи букмекеры и эксперты, пишет УРА-Информ.

Первые два раунда прошли под преимуществом Адамса, однако следящие трехминутки забрал именно украинцев. Все решилось в восьмм раунде, украинец пошел в атаку, но американец ответными действиями отправил Богачука в нокаут. Украинский боксер попытался встать, но судья остановил поединок.

До остановки поединка Сергей вел по запискам всех судей – 69-63, 68-64, 68-64. Это поражение стало первым для украинца среди профи.

У 25-летнего украинца вся карьера еще впереди, но ее развитие серьезно притормозит это поражение, тем более, что он мог довести бой до победы.

Ранее мы сообщали, что украинец будет драться в UFC, он подписал контракт с организацией