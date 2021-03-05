Непобедимый украинский боксер уступил американцу: жесткий нокаут (ВИДЕО)

Сергей Богачук проиграл Брэндону Адамсу
Сегодня утром, пятого марта, непобежденный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (18, 18 KO) проводил свой 19 поединок среди профессионалов. Соперником украинца был Брэндон Адамс (22-3, 14 KO) из США. Вечер бокса проходил в Пуэрто-Рико.
Американец был для украинца самым серьезным соперником, ведь ранее с такими сильными оппонентами украинец не встречался. Однако именно украинца называли фаворитом встречи букмекеры и эксперты, пишет УРА-Информ.
Первые два раунда прошли под преимуществом Адамса, однако следящие трехминутки забрал именно украинцев. Все решилось в восьмм раунде, украинец пошел в атаку, но американец ответными действиями отправил Богачука в нокаут. Украинский боксер попытался встать, но судья остановил поединок.
До остановки поединка Сергей вел по запискам всех судей – 69-63, 68-64, 68-64. Это поражение стало первым для украинца среди профи.
У 25-летнего украинца вся карьера еще впереди, но ее развитие серьезно притормозит это поражение, тем более, что он мог довести бой до победы.
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