Australian Open: Свитолина вышла в третий круг соревнований

Украинка одолела 16-летнюю соперницу

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Украинка Элина Свитолина продолжает уверенно выступать на первом турнире серии Большого шлема в сезоне. Первая ракетка Украины сумела пробиться в третий круг соревнований на Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге соревнований украинка играла против 16-летней Кори Гауфф со США. Американку называют следующей будущей звездой мирового тенниса. Это было первое противостояние между соперницами. При это юная американка уже четыре раза играла против представительниц топ-10 мирового тенниса и уже дважды выигрывала. Это была пятая подобная встреча для нее, пишет УРА-Информ.

Свитолина сумела взять первую партию со счетом 6:4. Во втором сете украинка отдала только три гейма своей сопернице и сумела в двух сетах одержать итоговую победу. Всего поединок украинки против американки продолжался 1 час и 17 минут.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет против 28-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. До этого момента соперницы сыграли семи раз между собой и пять раз успех праздновала украинка. Две победы представительницы Казахстана были еще в далеком 2021 году на турнирах серии ITF.

Напомним, что в первом круге соревнований украинка в двух сетах одолела Мари Боузкову.