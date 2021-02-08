Спорт

Хэмилтон остается в Ф-1: чемпион мира продлил контракт с Мерседес

Британец остается в чемпионской команде еще на сезон

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Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes. Он будет действителен только в течение одного сезона. Таким образом, действующий чемпион мира Формулы 1 не договорился с немцами о долгосрочном контракте. Британец рассчитывал заключить соглашение на три года.

Льюис Хэмилтон долгое время вел переговоры об условиях нового контракта с Mercedes. У действующего чемпиона мира Формулы-1 были особые требования к команде Брэкли. Он ожидал повышения и долгосрочного контракта, а также влияния на ключевые решения команды, пишет УРА-Информ.

В конечном итоге Mercedes не выполнил все требования 36-летнего футболиста, о чем свидетельствует тот факт, что объявленный в понедельник контракт будет действовать только в сезоне 2021 года.

— Рад начать свой девятый сезон в «Мерседес». Вместе мы достигли невероятных результатов в Формуле 1 и вместе смотрим в будущее, чтобы продолжать расти. «Не только на трассе, но и вне трассы», — сказал Хэмилтон.

Mercedes поддержала британца в действиях за равенство и борьбу с расизмом. — Я настроен продолжить путь, который мы начали год назад. Я хочу, чтобы в будущем автоспорт был более разнообразным. Я благодарен Mercedes за поддержку моих усилий в этой области. Вместе мы движемся вперед, создавая основу, которая будет иметь дело с разнообразием и интеграцией различных сред в автоспорте, — добавил действующий чемпион мира F1.

Ранее мы сообщали, что Стаховский и Костюк проиграли на старте Открытого чемпионата Австралии.

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