Теннисный турнир в Мельбурне: украинка получила сразу 2 победы

В четвертьфинале турнира Костюк и Саснович сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Ин-Ин Дуань

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Украинская теннисистка Марта Костюк выступила на турнире WTA500, который проходит в Мельбурне. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 24 канал

Стало известно, что в матче первого круга гражданка Украины, переиграла Габриелу Дабровски из Канады со счетом 6:0, 6:3. Стоит отметить, что Костюк 18 лет.

Также сообщается, что теннисистки провели на корте 57 минут. При этом, Костюк оформила в свой актив 5 брейков, однако, на своей подаче украинка проиграла один гейм.

Костюк встретится с посеянной под 7-м номером американкой Дженнифер Брэди за выход в третий раунд соревнований. Брэди ранее обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:0.

Марта Костюк также одержала победу на кортах в Мельбурне уже в парном разряде. Украинка в дуэте с беларуской Александрой Саснович обыграла шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюаня со счетом 5:7, 6:4, 10:6.

Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Костюк и Саснович сыграют против китаянок Сайсай Чжэн и Ин-Ин Дуань.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в финал престижного турнира серии WTA в Абу-Даби. На пути в решающий матч турнира украинке противостояла представительница России.