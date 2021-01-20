Украинца отчислили из клуба НБА: что произошло

В самой сильной баскетбольной лиге остался только один украинец

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Украинский баскетболист Алексей Лэнь был отчислен из своей команды НБА «Торонто». Команда объявила о том, что расторгла контракт с украинцем.

Перед началом нового сезона украинский баскетболист подписал гарантированный контракт с клубом на 2,26 млн долларов. Поэтому этому сумму клуб должен будет заплатить игроку несмотря на разрыв контракта, пишет УРА-Информ.

В общей сложности украинец отыграл за «Рэпторс» в нынешнем сезоне семь матчей, набирая 2,3 очка и 1,6 подбора за 10,8 минуты в среднем за встречу. Два поединка баскетболист начинал в стартовом составе. Стоит отметит, что в трех последних поединках команды Лэнь участия не принимал. Отмечалось, что все из-за протокола, связанного с коронавирусом.

Лэнь был одним из двух украинцев в НБА. Второй Святослав Михайлюк, который играет за «Детройт». В своей карьере 27-летний Лэнь успел поиграть за «Аталанту», «Сакраменто» и «Финикс». Именно последние выбрали украинца под пятым номером драфта в 2013 году.

Несмотря на большие перспективы и авансы развить свой талант украинец в НБА так и не смог. У него было несколько ярких матчей, но стабильным игроком стартового состава он нигде так и не стал.

На данный момент неизвестно продолжит ли Лень карьеру в НБА, предложит ли ему кто-то контракт, или он отправится в Европу.

Ранее мы сообщали, что украинка Костюк уступила в полуфинале престижного турнира в Абу-Даби.