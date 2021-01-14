Спорт

Лопес намерен уйти в другой вес: ждать ли реванша с Ломаченко

Ломаченко сообщал о том, что ожидает взять реванш у Лопеса

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Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко объединил пояса легкого веса. Он планирует в скором времени подниматься в другой дивизион. Об этом пишет УРА-Информ.

«Я король этого дивизиона, так что пора двигаться выше. Я в 135 фунтах достиг всего, чего хотел. Осталось 1-2 боя здесь — и я уйду выше, мое тело готово к этому» — отметил Лопес.

«Одним из последних соперников в 135 будет Камбосос, Джервонта или Райан Гарсия», — добавил спортсмен.

Ранее Ломаченко сообщал о том, что ожидает взять реванш у Лопеса. Однако, если спортсмен перейдет в другую категорию, то реванш не состоится.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион мира, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок. В своем последнем появлении в ринге украинец сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), который стал абсолютным чемпионом мира.

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