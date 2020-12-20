Спорт

Украинец вошел в десятку лучших боксеров в супертяжелом весе

Наталия

Украинский спортсмен Александр Усик занял десятую строчку рейтинга самых лучших боксеров в супертяжелой весовой категории по версии журнала The Ring, передает УРА-Информ. Стоит отметить, что в обновленном рейтинге чемпион WBO Inter-Continental сместил боксера из Болгарии Кубрата Пулева. На днях второй потерпел поражение. Он проиграл чемпиону четырех версий, которым является британец Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что британец […]

Время чтения: 27 Секунд

Украинский спортсмен Александр Усик занял десятую строчку рейтинга самых лучших боксеров в супертяжелой весовой категории по версии журнала The Ring, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что в обновленном рейтинге чемпион WBO Inter-Continental сместил боксера из Болгарии Кубрата Пулева. На днях второй потерпел поражение. Он проиграл чемпиону четырех версий, которым является британец Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа, который отправил на пенсию Владимира Кличко, считает, что другой украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 нокаутом) может иметь проблемы в поединке с Дереком Чисорой (32-9, 23 нокаута).

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Рейтинг ФИФА: женская сборная Украины догнала мужскую

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских спортивных сборных. В нем команда из Украины занимает 24-ю позицию. Об этом пишет УРА-Информ. Стоит отметить,...
Наталия

Рф отстранили от международных спортивных соревнований на 2 года

Российской Федерации запретили выступать на международных спортивных соревнованиях на протяжении следующих пары лет. Также отмечается, что спортсмены из России не смогут принять участие под своим...
Виктор

Украина возвращается в мировой велоспорт: произошли важные изменения

В 2020 году Украине не была представлена ни одной мужской командой в профессиональном пелотоне. Несмотря на пандемию коронавируса в следующем сезоне ситуация изменится. В пелетон...
Виктор

Лига Европы: Динамо и Шахтер узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и украинские клубы – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Отметим, что и донецкий и киевский клубы...
Виктор

Лига чемпионов: стали известны все пары 1/8 финала турнира

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая стадия плей-офф самого престижного клубного турнира уже подарила нам несколько интересных пар....
Виктор

Украинские биатлонистки мимо топ-20: результаты спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В стартовой гонке женщины соревновались в спринте. Представительницы Украины выступили не лучшим образом....
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap