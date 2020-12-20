Украинец вошел в десятку лучших боксеров в супертяжелом весе

Украинский спортсмен Александр Усик занял десятую строчку рейтинга самых лучших боксеров в супертяжелой весовой категории по версии журнала The Ring, передает УРА-Информ. Стоит отметить, что в обновленном рейтинге чемпион WBO Inter-Continental сместил боксера из Болгарии Кубрата Пулева. На днях второй потерпел поражение. Он проиграл чемпиону четырех версий, которым является британец Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что британец […]

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Украинский спортсмен Александр Усик занял десятую строчку рейтинга самых лучших боксеров в супертяжелой весовой категории по версии журнала The Ring, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что в обновленном рейтинге чемпион WBO Inter-Continental сместил боксера из Болгарии Кубрата Пулева. На днях второй потерпел поражение. Он проиграл чемпиону четырех версий, которым является британец Энтони Джошуа.



Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа, который отправил на пенсию Владимира Кличко, считает, что другой украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 нокаутом) может иметь проблемы в поединке с Дереком Чисорой (32-9, 23 нокаута).