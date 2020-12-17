Рф отстранили от международных спортивных соревнований на 2 года

Российской Федерации запретили выступать на международных спортивных соревнованиях на протяжении следующих пары лет. Также отмечается, что спортсмены из России не смогут принять участие под своим флагом на летних, а также зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине в 2021 и 2022 годах. Им запрещено выступать и на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре […]

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Российской Федерации запретили выступать на международных спортивных соревнованиях на протяжении следующих пары лет. Также отмечается, что спортсмены из России не смогут принять участие под своим флагом на летних, а также зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине в 2021 и 2022 годах. Им запрещено выступать и на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре 2022 года. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны, передает УРА-Информ.

Данное решение было принято из-за того, что антидопинговое агентство РФ (РУСАДА) не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

В CAS приняли решение, что в течение двух лет спортсмены и другие члены команд из РФ не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских международных играх. Отмечается, что в других всемирных чемпионатах российские спортсмены так же не смогут выступать под флагом своего государства.

При этом, спортсмены РФ имеют право выступать на международных соревнованиях как «нейтральные атлеты». Российский гимн не будет исполнен ни на одном из объектов соревнований.

В частности, РФ не сможет принимать на своей территории международные турниры. Стоит отметить, что соревнований на Европейском уровне это решение не касается.

Также с Российской Федерации будет изъято 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов за судебные тяжбы.

Ранее стало известно, что в 2020 году Украине не была представлена ни одной мужской командой в профессиональном пелотоне.