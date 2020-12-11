Украинские биатлонистки мимо топ-20: результаты спринта на этапе КМ в Хохфильцене

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Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В стартовой гонке женщины соревновались в спринте.

Представительницы Украины выступили не лучшим образом. Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с одним промахом показала 22 результат. Чисто всю дистанцию прошла Дарья Блашко, однако она стала только 24. Больше никто из украинок не сумел попасть в очковую зону.

Об этом пишет УРА-Информ.

45 результат показала Валя Семеренко, которая с двумя промахами проиграла более полторы минуты победительнице. 59 место, предпоследнее, которое позволяет принять участие в гонке преследования, заняла Екатерина Бех. У нее также два промаха. Еще более неудачно выступила Вита Семеренко. Она также с двумя промахами стала только 69.

Весьма неожиданную победу одержала представительница Беларуси Динара Алимбекова, которая прошла дистанцию чисто. На втором месте с одним промахом оказалась Тирил Экхофф из Норвегии, которая проиграла белоруске чуть более восьми секунд. Тройку замкнула Франциска Пройсс из Германии, которая проиграла победительнице почти десять секунд.

Ранее мы сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов, украинские клубы не прошли дальше.