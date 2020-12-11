Спорт

Украинские биатлонистки мимо топ-20: результаты спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Виктор
Время чтения:51 Секунд

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В стартовой гонке женщины соревновались в спринте.

Представительницы Украины выступили не лучшим образом. Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с одним промахом показала 22 результат. Чисто всю дистанцию прошла Дарья Блашко, однако она стала только 24. Больше никто из украинок не сумел попасть в очковую зону.

Об этом пишет УРА-Информ.

45 результат показала Валя Семеренко, которая с двумя промахами проиграла более полторы минуты победительнице. 59 место, предпоследнее, которое позволяет принять участие в гонке преследования, заняла Екатерина Бех. У нее также два промаха. Еще более неудачно выступила Вита Семеренко. Она также с двумя промахами стала только 69.

Весьма неожиданную победу одержала представительница Беларуси Динара Алимбекова, которая прошла дистанцию чисто. На втором месте с одним промахом оказалась Тирил Экхофф из Норвегии, которая проиграла белоруске чуть более восьми секунд. Тройку замкнула Франциска Пройсс из Германии, которая проиграла победительнице почти десять секунд.

Ранее мы сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов, украинские клубы не прошли дальше.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Пандемия не скосила спортсмена: Хэмилтон будет выступать за Mercedes на Формуле-1

В FIA, Формуле 1 и в Mercedes сделали официальное заявление, что свежий тест на коронавирусную болезнь нового типа у Льюиса Хэмилтона оказался отрицательным. Об этом...
Виктор

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов: дальше без Украины

Вчера вечером завершились последние поединки группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, стали известны все участники плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. К сожалению, борьбу за...
Виктор

Динамо — Ференцварош: где смотреть решающий матч для киевского клуба в ЛЧ

Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" проведет свой шестой поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Для подопечных Луческу он будет последним в этом розыгрыше, украинский...
Виктор

Будет непросто: Украина узнала соперников в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу узнала своих соперников в рамках квалификационного раунда к чемпионату мира 2022 года. Подопечные Андрея Шевченко попали в группу D. Из первой...
Наталия

Пошел по стопам отца: сын Шумахера выиграл титул Формули-2

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, Мик Шумахер завоевал титул чемпиона Формулы-2. Об этом пишет УРА-Информ. Стоит отметить, что в спринтерских гонках последнего этапа спортивного...
Виктор

Сын Михаэля Шумахера идет по стопам отца: он будет выступать в Формуле-1

Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в сезоне 2021 г. В среду утром было подтверждено, что немец подписал контракт с Haas. Таким образом, у 21-летний гонщик...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap