12:48 18.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100247666:labazovych

Очень круто: процессор Apple выигрывает по производительности с процессорами NVIDIA и AMD

Ранние сравнительные тесты нового процессора Apple M1 показали, что он выигрывает у систем других производителей. Особенно в контексте производительности интегрированной графики.

Очень круто: процессор Apple выигрывает по производительности с процессорами NVIDIA и AMD

Результаты теста GFXBench были опубликованы в сети, которые показывают, как именно отдельные графические процессоры работают при определенной нагрузке. Кажется, что чип Apple M1 выигрывает у процессоров NVIDIA и AMD - или, по крайней мере, у более старых устройств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TechNews.

Ожидается, что Apple M1 будет работать быстрее, чем такие карты, как NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2016 года и AMD Radeon RX 560 2017 года. Обе системы потребляют мощность 75 Вт, тогда как процессору Apple на архитектуре ARM требуется лишь небольшая часть этого типа энергии.

В настоящее время сложно сделать однозначные выводы на основе тестов, представленных различными источниками. Однако все указывает на то, что процессор Apple M1 сможет похвастаться хорошей производительностью при сохранении хорошей энергоэффективности. Также стоит помнить, что это только первое поколение процессора Apple.

Ранее мы сообщали, что Apple анонсирул первый MacBook Pro с собственным процессором.


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