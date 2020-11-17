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Капсула SpaceX Crew Dragon пришвартовалась к МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту во вторник пришвартовалась к Международной космической станции. Процесс объединения обоих подразделений был полностью автоматизирован.

Капсула SpaceX Crew Dragon пришвартовалась к МКС

Crew Dragon, названный его пассажирами Resilience, был запущен в воскресенье многоразовой ракетой Falcon 9, произведенной SpaceX Илона Маска. Целью миссии было доставить на МКС четырех астронавтов: трех американцев - Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также японца Соичи Ногучи.

Об этом пишет УРА-Информ.

Полет от мыса Канаверал, штат Флорида, до МКС занял 27 часов. Астронавты присоединятся к двум россиянам и одному американцу, прилетевшим на станцию ​​из Казахстана в прошлом месяце. Гловер станет первым афроамериканцем, который останется там на шесть месяцев.

Ракета SpaceX доставила астронавтов на МКС во второй раз, но впервые за шесть месяцев пребывания на станции. Впервые специальная капсула этой компании с двумя американскими астронавтами была запущена в космос в конце мая, а в августе она вернулась на Землю с теми же пассажирами.

Это был первый случай, когда корабль частной компании доставил космонавтов на МКС, и в то же время это был первый пилотируемый полет на станцию ​​с территории США почти за 10 лет.


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