16:13 16.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Zoom сделал подарок для своих пользователей: что нас ждет

Популярный мессенджер объявил в Твиттере, что в ознаменование приближающегося Дня Благодарения он снимет ограничение на 40-минутные встречи для незарегистрированных пользователей.

Zoom сделал подарок для своих пользователей: что нас ждет

Некоторое время назад приложение для видеозвонков Zoom решило ввести ограничения для людей, использующих его бесплатную версию. Введенные ограничения в основном касались ограниченного времени для одного заседания, составляющего 40 минут.

Об этом пишет УРА-Информ.

Однако в связи с приближающимся праздником Благодарения Zoom решила отказаться от подобных ограничений. Об этом компания сообщил через платформу Twitter, где подчеркнул, что лимиты не будут действовать 24 часа с 26 по 27 ноября.

Zoom, приложение для видеозвонков, удаленного обучения и работы из дома, стало одним из наиболее часто используемых приложений. Все благодаря вспышке эпидемии коронавируса, которая заставила многих людей оставаться дома. Многим школам, университетам и даже компаниям пришлось как можно скорее перейти на удаленную работу, и поэтому начался поиск лучшего решения, обеспечивающего легкий контакт.

Ранее мы рассказывали о приложении Parler, которое бьет рекорды.


  
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