Корейский ответ гиперлупу достиг скорости более 1000 км/ч

Однако называть Hyper-Tube поездом - это немного преувеличение. На самом деле это южнокорейская версия американского Hyperloop. Как и в случае с великим начинанием Илона Маска, основная цель проекта - создать транспортную систему на основе вакуумных туннелей, которая будет быстрой, как воздушный транспорт, и дешевой, как автомобильный.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Азиатское государство начало строительство Hyper-Tube в 2017 году. Основная цель структуры - сократить время в пути от Сеула до Пусана с трех часов тридцати минут до всего тридцати минут. Учитывая скорости, достигнутые в недавних тестах, этот результат может быть даже лучше.

Успех настолько велик, что до недавнего времени максимальная скорость тестируемого решения ограничивалась "всего" 715 км/ч. Такой большой прирост скорости был достигнут за счет достижения идеального давления в туннеле. Они положительно повлияли на существующие проблемы, связанные с явлением трения при быстром разгоне.

Корейский научно-исследовательский институт железных дорог планирует запустить линию Hyper-Tube в 2022 году.

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