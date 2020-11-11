13:56 11.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Apple анонсирует первый MacBook Pro с собственным процессором

Во время специального мероприятия Apple представила новый компьютер MacBook Pro со своим первым проприетарным процессором. Его возможности действительно многообещающие.

Apple анонсирует первый MacBook Pro с собственным процессором

Новый MacBook Pro от Apple имеет диагональ 13 дюймов, а его стартовая цена начинается с 1299 долларов за штуку. Сама конструкция похожа на другие устройства Apple, но настоящая революция - под корпусом. В частности, это процессор Apple M1, работающий на базе архитектуры ARM.

Об этом пишет УРА-Информ.

Благодаря процессору M1 MacBook Pro от Apple сможет работать до 20 часов без подзарядки. В контексте конфигурации пользователи смогут выбрать 8 или 16 ГБ ОЗУ и 256, 512, 1 или даже 2 ТБ пространства для данных. Корпус MacBook Pro оснащен сенсорной панелью и двумя портами Thunderbolt 4.

Apple предложит только одну конфигурацию процессора M1. Неизвестно, появятся ли в продаже и другие варианты.

Представив новый компьютер, Apple сделала важный шаг к тому, чтобы отрезать себя от Intel и разработать новые поколения собственных процессоров. Что из этого выйдет, пока сложно предсказать.

Ранее мы сообщали, что Apple готовит конкурента для Google.


    
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