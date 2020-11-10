14:16 10.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Уникальный летающий костюм от BMW позволит людям летать (ВИДЕО)

BMW представила свой новый летающий костюм, способный развивать головокружительную скорость. Позволит ли эта технология людям летать?

Уникальный летающий костюм от BMW позволит людям летать (ВИДЕО)

Летающий костюмы - это технология, которую до сих пор можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. Оказывается, это реальность. Пионер воздушного спорта Питер Зальцман в сотрудничестве с BMW разработал специальный костюм, позволяющий развивать головокружительные скорости в воздухе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.

В новом костюме от BMW используется электрический привод со специальным ротором, который позволяет разгоняться до 300 километров в час.

Мощность нового костюма BMW составляет 15 кВт. Это количество распределяется между двумя угольными роторами мощностью 7,5 кВт, каждый из которых вращается со скоростью около 25000. оборотов в минуту, создавая тягу в течение максимум пяти минут полета.

Во время первого испытания Зальцманн был сброшен с вертолета на высоте 3000 метров над горами в Австрии. Как видите, спортсмену удалось положительно протестировать костюм, что может только подтвердить, что в будущем он получит дальнейшее развитие.

Ранее мы сообщали, что Tesla создаст гигантскую батарею в Австралии.


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