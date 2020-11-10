Уникальный летающий костюм от BMW позволит людям летать (ВИДЕО)

Летающий костюмы - это технология, которую до сих пор можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. Оказывается, это реальность. Пионер воздушного спорта Питер Зальцман в сотрудничестве с BMW разработал специальный костюм, позволяющий развивать головокружительные скорости в воздухе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.

В новом костюме от BMW используется электрический привод со специальным ротором, который позволяет разгоняться до 300 километров в час.

Мощность нового костюма BMW составляет 15 кВт. Это количество распределяется между двумя угольными роторами мощностью 7,5 кВт, каждый из которых вращается со скоростью около 25000. оборотов в минуту, создавая тягу в течение максимум пяти минут полета.

Во время первого испытания Зальцманн был сброшен с вертолета на высоте 3000 метров над горами в Австрии. Как видите, спортсмену удалось положительно протестировать костюм, что может только подтвердить, что в будущем он получит дальнейшее развитие.

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