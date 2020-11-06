14:11 06.11.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Япония разработает истребитель совместно с ...Mitsubishi

В ближайшие годы Япония модернизирует свой истребительный флот. Новые конструкции будут разрабатываться совместно с Mitsubishi.

Япония разработает истребитель совместно с ...Mitsubishi

Азиатская страна выбрала Mitsubishi Heavy Industries в качестве главного подрядчика, который будет отвечать за разработку следующего истребителя-невидимки. Вся структура будет запущена в 2030 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Прототип истребителя получил обозначение F-X и станет началом создания новой, более сильной японской армии, которая хотела бы быть подготовленной к угрозам со стороны Китая и Северной Кореи. Недавно Япония также представила свою новейшую литий-ионную подводную лодку.

F-X должен заменить самолеты F2, созданные в Японии и США - они перестанут летать в 2035 году. Вся программа обойдется примерно в 40 миллиардов долларов.

F-X должен иметь аккуратный дизайн, обеспечивающий возможность взаимодействия с американскими истребителями. Одним из главных приоритетов машины станет воздушный бой. Японские F-35 уже выполняют задачи класса "воздух-земля". Основная цель новой японской программы будет заключаться в замене существующего истребителя F-2 японских сил самообороны ПВО.

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