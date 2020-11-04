Первые пользователи сообщают о работе интернета от Маска

Илон Маск вместе со SpaceX начал бета-тестирование своего Интернета Starlink, основанного на специальной группировке спутников, отправленных над поверхностью Земли. По словам ученых, спорная технология "засоряет" орбиту, но похоже, что она начинает делать свою работу. Первые люди, получившие доступ к бета-тестам, показали, что Интернет через Starlink работает очень прилично - даже в густо засаженных деревьями районах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.

Пользователи сообщают о передаче со скоростью более 100 МБ/с, независимо от местоположения. Большинство бета-тестеров подтвердили, что благодаря Интернету Starlink они могут без особых препятствий транслировать видео в формате 1440p.

В тоже время тестировщиков предупредили, что могут быть отключения и проблемы с сетью. Стартовый комплект Starlink стоит 600 долларов, а ежемесячная подписка - 99 долларов.

Ранее мы сообщали, что недавно SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink.