Представлено самое эффективное в мире транспортное средство

Конкурс Delsbo Electric, проводимый раз в год в Швеции, ставит перед студентами сложную задачу создания сверхэффективных электромобилей с батарейным питанием.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.

Конкурсанты должны создать свои собственные проекты, а затем протестировать их на специально выделенном железнодорожном пути длиной 3,3 км. Весь маршрут оснащен современным измерительным оборудованием, которое регистрирует данные о характеристиках транспортного средства с частотой две тысячи раз в секунду.

После пересечения финишной черты энергия, потребляемая каждым транспортным средством, делится на количество пассажиров на борту. Побеждает автомобиль, который потребляет как можно меньше энергии.

В этом году победителем стала команда Eximus. Их автомобиль продемонстрировал энергоэффективность 0,517 Вт / ч / км, установив новый рекорд в категории "наиболее энергоэффективного пассажирского транспорта".

Как сообщают сами организаторы конкурса Delsbo Electric, все электромобили, участвовавшие в конкурсе в этом году, потребляют меньше энергии, чем фары в обычном автомобиле.

Ранее мы сообщали, что испытание автономного гоночного автомобиля обернулось провалом.