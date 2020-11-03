Представлено самое эффективное в мире транспортное средство

Построенный студентами рельсовый транспорт под названием Eximus IV установил рекорд в ежегодном конкурсе самых энергоэффективных транспортных средств в мире.
Конкурс Delsbo Electric, проводимый раз в год в Швеции, ставит перед студентами сложную задачу создания сверхэффективных электромобилей с батарейным питанием.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.
Конкурсанты должны создать свои собственные проекты, а затем протестировать их на специально выделенном железнодорожном пути длиной 3,3 км. Весь маршрут оснащен современным измерительным оборудованием, которое регистрирует данные о характеристиках транспортного средства с частотой две тысячи раз в секунду.
После пересечения финишной черты энергия, потребляемая каждым транспортным средством, делится на количество пассажиров на борту. Побеждает автомобиль, который потребляет как можно меньше энергии.
В этом году победителем стала команда Eximus. Их автомобиль продемонстрировал энергоэффективность 0,517 Вт / ч / км, установив новый рекорд в категории "наиболее энергоэффективного пассажирского транспорта".
Как сообщают сами организаторы конкурса Delsbo Electric, все электромобили, участвовавшие в конкурсе в этом году, потребляют меньше энергии, чем фары в обычном автомобиле.
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