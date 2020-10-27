12:16 27.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Zoom реализует сквозное шифрование: кому будет оно доступно

Zoom начал внедрять сквозное шифрование для всех пользователей. Функционал переходит в приложение.

Zoom реализует сквозное шифрование: кому будет оно доступно

В течение долгого времени разработчики, ответственные за разработку коммуникатора Zoom, сообщали о внедрении сквозного шифрования для всех пользователей. Оказывается, это не заставило себя долго ждать. Первоначально доступ к решению имела тестовая группа людей, но на этот раз Zoom будет внедрять сквозной доступ для всех, независимо от устройства, используемого пользователями. Функциональность также будет доступна на iOS после одобрения Apple.

Об этом пишет УРА-Информ.

Zoom потребует от вас вручную включить сквозное шифрование в настройках приложения. Все участники собрания должны будут это сделать, если они хотят, чтобы их соединения были зашифрованы. Пользователь узнает, доступна ли сквозная связь, если увидит в приложении значок зеленого щита.

Компания надеется, что пользователи смогут предоставлять компании диагностические данные, связанные с работой всей технологии. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы люди, ответственные за создание Zoom, будут развивать эту связь только для того, чтобы она работала эффективно.

Ранее мы сообщали, что разработка Windows 10X может быть завершена в 2020 году.


  
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