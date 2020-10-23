Голландец снова угадал пароль Трампа в Twitter: то что он сделал дальше, было неожиданным

Голландец вошел в Twitter-аккаунт президента США, за которым следят 87,3 миллиона человек. Эксперт в этом аккаунте ничего не поменял …, но описал ситуацию в СМИ.
Виктор Геверс угадал лозунг президента США с пятой попытки. Пароль был – "Maga2020!". MAGA означает "Сделаем Америку снова великой". Это предвыборный лозунг кампании Трампа и визитная карточка его сторонников.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на De Volkskrant
Геверс был удивлен, что в Твиттере нет процедуры для блокировки доступа к учетной записи или, по крайней мере, принуждения пользователя к ответу на вопрос после нескольких безуспешных попыток.
Твиттер утверждает, что нет никаких доказательств того, что Геверсу действительно удалось проникнуть в аккаунт Трампа. Однако это может быть связано с тем, что эксперт не производил никаких действий с аккаунтом. Это, вероятно, спасло его от проблем со стороны Секретной службы, которая связалась с ним после публикации текста, но только чтобы поблагодарить его за то, что он обратил внимание на проблему.
Геверс однажды уже угадывал пароль Трампа в Twitter в 2016 году.
Ранее Трамп и Байден провели последние дебаты перед выборами.
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