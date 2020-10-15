Новий вигляд Windows 10 з ефектом розмиття (ФОТО)

Microsoft все еще работает над улучшением своей основной операционной системы. В тестовых версиях уже дебютировал новый внешний вид стартового меню, а также обновленный внешний вид т.н. плавающих окон. Из общей информации известно, что изменения понравились большинству людей, имевших доступ к разрабатываемым редакциям системы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Однако это ничто по сравнению с признанием, которое получил дизайн внешнего вида, предложенный одним пользователем Reddit. Он представил свое видение системы на основе Microsoft Fluent Design с дополнительными эффектами размытия фона.

Все это выглядит очень интересно, и хотя некоторые люди обвиняют Windows в сходстве с конкурирующей macOS в этой форме, эти обвинения полны положительных эмоций.

Ранее мы сообщали, что большой сбой произошел в Microsoft Outlook.