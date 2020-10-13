Facebook меняет свою политику разжигания ненависти - Цукерберг: мое мышление изменилось

Решение изменить политику языка вражды было объявлено более чем через два года после того, как глава Facebook Марк Цукерберг сказал Recode, что, хотя он считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, он не считает, что такой контент следует запрещать в Facebook.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я боролся с конфликтом между защитой свободы слова и ущербом, нанесенным минимизацией или отрицанием ужасов Холокоста", - написал Цукерберг в понедельник в Facebook. "Мое мышление изменилось, потому что я увидел данные, свидетельствующие о росте антисемитского насилия", - добавил он.

В компании заявили, что новые правила не будут введены "в одночасье". Она добавила, что позже в этом году она начнет направлять людей, которые ищут термины, связанные с Холокостом или его отрицанием, к достоверной информации за пределами Facebook.

Всемирный еврейский конгресс и Американский еврейский комитет высоко оценили объявление об изменении политики языка вражды. "Уже несколько лет Всемирный еврейский конгресс выступает за то, чтобы Facebook удалил со своей платформы контент, отрицающий Холокост", - говорится в заявлении группы.

Ранее мы сообщали, что Facebook отметил лук как ... сексуальный объект.