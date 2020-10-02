Есть прорыв: новый революционный источник чистой энергии появится в 2025 году

Если термоядерному реактору удастся достичь вышеупомянутой цели - производить больше энергии, чем он потребляет, это станет важной вехой в производстве чрезвычайно чистой энергии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NewsTech.

В реакторе во время синтеза атомные ядра вынуждены образовывать более тяжелые атомы. Когда масса образовавшихся атомов меньше массы атомов, вступивших в процесс своего образования, избыточная масса также преобразуется в энергию, выделяя огромное количество света и тепла. Помимо прочего, Солнце и другие звезды работают за счет термоядерного синтеза. Мощная гравитация внутри них превращает водород в гелий.

Чтобы атомы слились вместе, требуется огромное количество энергии, что происходит при температурах выше 100 миллионов градусов по Цельсию. Однако такие реакции могут генерировать гораздо больше энергии, чем им требуется. В то же время ядерный синтез не производит парниковых газов, которые вызывают изменение климата. Он также не производит других загрязняющих веществ. На Земле достаточно водорода, чтобы удовлетворить все потребности в энергии на миллионы лет.

Проект SPARC, призванный воплотить идею в жизнь, был создан в 2018 году, а к 2025 году реактор должен начать регулярную работу.

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