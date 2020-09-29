Большой сбой в Microsoft: Office, Outlook и Teams не работали

Проблемы в Microsoft начались в 14:25 по тихоокеанскому времени и затронули пользователей по всему миру в течение нескольких часов. Компания утверждает, что проблемы с аутентификацией также могут повлиять на отдельные государственные учреждения. В серии твистов Microsoft заявила, что попыталась решить проблему, но была вынуждена откатить свои изменения после того, как решения компании потерпели неудачу.

Об этом пишет УРА-Информ.

Спустя несколько часов американскому бренду удалось взять проблему под контроль, и услуги стали постепенно возвращаться. Также ожидалось, что гигант из Редмонда перенаправит пользовательский трафик в альтернативную инфраструктуру, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем.

Миллионы людей на побережье США и в Австралии не имели доступа к некоторым решениям Microsoft. Однако, похоже, ситуация вернулась в норму. Вполне возможно, что для восстановления Microsoft потребуется больше времени, чем ожидалось.

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