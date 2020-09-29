12:33 29.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246778:labazovych

Большой сбой в Microsoft: Office, Outlook и Teams не работали

Microsoft расследует сбой проверки подлинности в Office 365, из-за которого пользователи не могли получить доступ к наиболее популярным приложениям.

Большой сбой в Microsoft: Office, Outlook и Teams не работали

Проблемы в Microsoft начались в 14:25 по тихоокеанскому времени и затронули пользователей по всему миру в течение нескольких часов. Компания утверждает, что проблемы с аутентификацией также могут повлиять на отдельные государственные учреждения. В серии твистов Microsoft заявила, что попыталась решить проблему, но была вынуждена откатить свои изменения после того, как решения компании потерпели неудачу.

Об этом пишет УРА-Информ.

Спустя несколько часов американскому бренду удалось взять проблему под контроль, и услуги стали постепенно возвращаться. Также ожидалось, что гигант из Редмонда перенаправит пользовательский трафик в альтернативную инфраструктуру, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем.

Миллионы людей на побережье США и в Австралии не имели доступа к некоторым решениям Microsoft. Однако, похоже, ситуация вернулась в норму. Вполне возможно, что для восстановления Microsoft потребуется больше времени, чем ожидалось.

Ранее мы сообщали, что Apple представила свою защитную маску от коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Президентство Зеленского уже стало приговором Украине - эксперт Зеленский сделал важное заявление на фоне предстоящего саммита с ЕС Польша снова меняет правила посещения страны: что изменилось для украинцев Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
Проишествия
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив