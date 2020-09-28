Google удаляет 16 шпионских приложений: посмотрите, не установили ли и вы их

Google проверяет все приложения, прежде чем разрешить их включение в Play Store, но часто бывает, что вредоносный код скрыт настолько хорошо, что его обнаруживают только специализированные группы исследователей из других компаний.

Об этом пишет УРА-Информ.

Вредоносная программа позволяет отправлять на сервер создателя SMS-сообщения и контакты, хранящиеся на телефоне, информацию об устройстве и, что самое ужасное, автоматически регистрирует их для платных WAP-сервисов.

Вот полный список вредителей - на момент обнаружения они были загружены в общей сложности более 120 000 раз: