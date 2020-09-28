14:29 28.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246755:labazovych

Google удаляет 16 шпионских приложений: посмотрите, не установили ли и вы их

Google сразу целых 16 приложений со шпионскими элементами. Предметы, зараженные вредоносным ПО, известным как Joker или Bread, исчезли из магазина Google Play. Вредоносный код был настолько хорошо спрятан, что его заметили только специалисты из Zscaler.

Google удаляет 16 шпионских приложений: посмотрите, не установили ли и вы их

Google проверяет все приложения, прежде чем разрешить их включение в Play Store, но часто бывает, что вредоносный код скрыт настолько хорошо, что его обнаруживают только специализированные группы исследователей из других компаний.

Об этом пишет УРА-Информ.

Вредоносная программа позволяет отправлять на сервер создателя SMS-сообщения и контакты, хранящиеся на телефоне, информацию об устройстве и, что самое ужасное, автоматически регистрирует их для платных WAP-сервисов.

Вот полный список вредителей - на момент обнаружения они были загружены в общей сложности более 120 000 раз:

  • В  В  All Good PDF Scanner
  • В В В  Mint Leaf Message-Your Private Message
  • В В В  Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons
  • В В В  Tangram App Lock
  • В В В  Direct Messenger
  • В В В  Private SMS
  • В В В  One Sentence Translator - Multifunctional Translator
  • В В В  Style Photo Collage
  • В В В  Meticulous Scanner
  • В В В  Desire Translate
  • В В В  Talent Photo Editor - Blur focus
  • В В В  Care Message
  • В В В  Part Message
  • В В В  Paper Doc Scanner
  • В В В  Blue Scanner
  • В В В  Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

  
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