Эксперты выяснили, каким должен быть пол в частном доме

О том, как правильно настелить пол доской, положить плинтус и каким образом грамотно спрятать коммуникации, мы спросили специалистов.

Почему дерево - оптимальное решениеВ

Дерево - идеальный по экологичности и практичности материал для укладки пола. Его прочность достаточно высока, чтобы разместить на нем громоздкую мебель, бытовую технику, конструкции из гипсокартона. В то же время устойчивость к царапинам и мелким повреждениям такого пола напрямую зависит от породы дерева. Наиболее устойчивы дуб, акация, береза, амарант, бразильская вишня, из которых изготавливают очень прочный и дорогостоящий паркет. Почти не уступают им в эксплуатационных свойствах лиственница и сосна, цена на которые вполне приемлема.

Можно купить половую доску из сосны для любого помещения, но аккуратно использовать ее в спальне - это смолистая древесина с активным ароматом. Для остальных комнат, коридоров, кухни, крыльца или патио сосновая доска для пола - идеальный вариант,” - объяснили эксперты в области пиломатериалов из компании “Лес-Кодры”.

Отделка пола плинтусом

После того, как полы уложены, наступает черед отделки - плинтусов из дерева, пластика или мдф. Это не только украшение интерьера, но и важный конструктивный элемент, выполняющий несколько функций:

разграничивает пол и стены;

предотвращает попадание пыли в подпол;

закрывает щели и зазоры между стенами и полом;

скрывает часть проводки.

К слову, если в доме предусмотрено много проводов для коммуникаций, спрятать их в пространство под плинтусом не получится. Для этой цели есть специальное решение - лотки для кабелей.

Чтобы по-настоящему грамотно спрятать провода интернета, телевидения, осветительных приборов или кабели разводки тока на бытовую технику необходим кабельный лоток. Его размер подбирается, исходя из объема и толщины проводов, которые вы собираетесь в него укладывать. Кроме того, лотки для кабелей можно выбрать, исходя из их формы и геометрии, чтобы укладка в них проводов выглядела эстетично и, главное, была полностью безопасной,” - рекомендуют эксперты всевозможной кабельной продукции из компании “Кабель-Инвест”.

Для укладки пола в частном доме следует выбирать прочный и стойкий материал, поскольку напольное покрытие коттеджа - это, прежде всего, часть опорной конструкции, в отличие от бетонных перекрытий многоквартирных домов.