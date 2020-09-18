Лестницы из мрамора — выразительный и весьма функциональный элемент интерьера. Облицовка этим натуральным камнем позволяет сочетать одновременно натуральную красоту с практичностью.

Мраморная лестница либо лестница из гранита сумеет подчеркнуть красоту и изысканность домашнего интерьера. Ее расположение одинаково хорошо и эффектно смотрится как за пределами, так и внутри здания. Однако стоит учитывать, что такой вариант не подойдет для мест с высокой проходимостью. В таких случаях лучше отдать предпочтение лестницам из гранита.

Специалисты завода-производителя "GRANIT-MRAMOR COMPANY" рекомендуют мраморные ступени для лестниц устанавливать внутри помещений. А для экстерьера гранитные ступени прослужат значительно дольше. Главные элементы, такие как - плинтус, подступенок, ступеньки и прочее, производятся из мраморных слэбов. Ну а перила и балясины из блоков камня.

Мраморные лестницы и их особенности

Камень мрамор имеет широкую цветовую палитру и может быть цветным, серым и белым. Это предоставляет большие возможности для различных задач.

Самые интересные и красивые получаются лестницы из белого мрамора. Такое изделие, как правило, подходит для обустройства здания внутри. Большим спросом пользуется и серый оттенок камня, являющийся настоящей классикой.

Шикарный мраморный узор делает любое изделие неповторимым и эффектным интерьерным украшением. Полированная каменная поверхность придает блеска и роскошно переливается как при искусственном, так и при дневном свете. Для изготовления лестниц внутри применяется крупно- среднезернистый материал, а для широких лестниц применяются мелкозернистые и прочные мраморные слябы.

Поверхность при необходимости можно отполировать, отшлифовать или искусственно состарить. Также нередко мраморная лестница может быть украшена декоративными элементами из дерева, покрытого лаком.

Достоинства мраморных лестниц

Профессионально изготовленная мраморная лестница, цена которой полностью оправдана качеством и сроком службы изделия, способна сохранять свой презентабельный внешний вид в течение многих лет. Увидеть больше фото Вы можете на сайте granite-company.com.ua.

Основной причиной купить мраморную лестницу являются ее отменные эксплуатационные качества:

Неприхотливость в уходе. Достаточно использовать специальные некислотные средства для удаления грязи.

Надежность. Материал не подвержен быстрому саморазрушению и сохраняет стабильность годами.

Универсальность. Камень одинаково хорошо смотрится в любом интерьере, вписываясь в современную и классическую концепцию.

Эстетичность. Шикарный внешний вид мрамора позволяет подчеркнуть эксклюзивность проекта.

Универсальность. Мрамор прекрасно сочетается как с искусственной, так и с натуральной отделкой. Лестницы из мрамора замечательно сочетаются с технологичным, каменным или деревянным оформлением.

Как видите, мрамор прекрасный вариант для помещений с высоким уровнем влажности и для частных домовладений. А современные технологии позволяют делать из данного камня изделия любой сложности и формы, чтобы подобрать вариант под любые запросы и потребности клиента.