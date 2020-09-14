11:50 14.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246575:labazovych

WhatsApp вносит важные изменения: что ждет пользователей

Некоторое время назад пользователи популярного мессенджера начали сообщать об инцидентах со странными сообщениями, которые приводили к сбою приложения. Проблема оказалась настолько серьезной, что WhatsApp анонсировал специальное обновление.

WhatsApp вносит важные изменения: что ждет пользователей

Странные сообщения о сбоях отправляются пользователям WhatsApp уже давно. Строка, которая сначала казалась бессмысленной, была неверно интерпретирована приложением, что приводило к бесконечным ошибкам. Приостановленная таким образом программа не отвечала ни на какие команды.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на News Tech.

Чтобы расширить масштабы проблемы, спамеры использовали специально созданные группы, в которые приглашали случайных людей. Затем они отправили указанные сообщения, которые полностью взламывали приложение и оно не работало.

К счастью, WhatsApp уже начал выпуск патча. В настоящее время единственный способ обезопасить себя от получения таких сообщений - это следить за настройками группы.

Ранее мы сообщали, что в США теперь можно платить за топливо своим голосом.


Поделиться

Читайте также:

  • В крупнейших активных социальных сетей, Facebook, Instagram и WhatsApp, произошел серьезный сбой, в результате которого десятки тысяч пользователей не смогли войти в свои аккаунты или отправить сообщение в установленное время. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.com, который отслеживает сбои интернет-ресурсов.

  • Деякий час назад популярний месенджер WhatsApp представив нову функцію для відправки повідомлень більшій кількості чатів. В даний час з-за боротьби з поширенням дезінформації під час пандемії було вирішено ввести обмеження.

  • Число користувачів месенджера "WhatsApp" досягло 2 млрд, підвищивши свою аудиторію за два роки на 500 млн осіб. Про це свідчить інформація в офіційному блозі месенджеру.
 
Эксперт рассказал, как отравление Навального помогло Украине в вопросе по Донбассу Выборы в США: Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена Тернополь - новый эпицентр пандемии коронавируса: ситуация там самая худшая в Украине Карантин в Израиле: закрыто почти все, от дома нельзя отходить дальше, чем на 500 метров
Проишествия
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив