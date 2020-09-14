WhatsApp вносит важные изменения: что ждет пользователей

Некоторое время назад пользователи популярного мессенджера начали сообщать об инцидентах со странными сообщениями, которые приводили к сбою приложения. Проблема оказалась настолько серьезной, что WhatsApp анонсировал специальное обновление.
Странные сообщения о сбоях отправляются пользователям WhatsApp уже давно. Строка, которая сначала казалась бессмысленной, была неверно интерпретирована приложением, что приводило к бесконечным ошибкам. Приостановленная таким образом программа не отвечала ни на какие команды.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на News Tech.
Чтобы расширить масштабы проблемы, спамеры использовали специально созданные группы, в которые приглашали случайных людей. Затем они отправили указанные сообщения, которые полностью взламывали приложение и оно не работало.
К счастью, WhatsApp уже начал выпуск патча. В настоящее время единственный способ обезопасить себя от получения таких сообщений - это следить за настройками группы.
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