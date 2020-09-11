12:59 11.09.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100246552:labazovych

Летающие автомобили постепенно становятся реальностью

Израильская компания, что близка к созданию своего первого настоящего летающего автомобиля.

Летающие автомобили постепенно становятся реальностью

Компания Urban Aeronautics официально завершила проектирование своего инновационного автомобиля и готовится к созданию полноразмерного действующего прототипа. Он предназначен как для военных, так и для гражданских целей. Хотя компания не назвала конкретную дату начала первых испытаний, уже известно, что две модели-близнецы, CityHawk и Falcon XP, могут в конечном итоге выйти на производство.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Jerusalem Post.

В летающих автомобилях используются водородные топливные элементы. Они приводят в действие двигатели, вырабатывая пар, что имеет большое значение с точки зрения экологии. Прототип также должен быть оснащен функцией вертикального электрического взлета и посадки, известной по некоторым самолетам и вертолетам.

В отличие от обычного самолета, у которого с обеих сторон установлены пропеллеры, в летающем автомобиле используется технология, аналогичная той, что используется в дронах. В корпусе машины размещены два мощных гребных винта.

Учитывая тот этап, на котором находится разработка летающего автомобиля, сейчас сложно прогнозировать его цену. Однако можно смело предположить, что он будет соответствовать самым роскошным автомобилям на рынке.

Ранее мы сообщали, что японская компания SkyDrive успешно испытала летающий автомобиль.


Поделиться

 
Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина Список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось за неделю Коронавирус: рекордный рост инфекций во Франции, переполненные больницы в Мадриде Соловьев поглумился над отравлением Навального
Проишествия
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив