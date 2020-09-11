Летающие автомобили постепенно становятся реальностью

Компания Urban Aeronautics официально завершила проектирование своего инновационного автомобиля и готовится к созданию полноразмерного действующего прототипа. Он предназначен как для военных, так и для гражданских целей. Хотя компания не назвала конкретную дату начала первых испытаний, уже известно, что две модели-близнецы, CityHawk и Falcon XP, могут в конечном итоге выйти на производство.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Jerusalem Post.

В летающих автомобилях используются водородные топливные элементы. Они приводят в действие двигатели, вырабатывая пар, что имеет большое значение с точки зрения экологии. Прототип также должен быть оснащен функцией вертикального электрического взлета и посадки, известной по некоторым самолетам и вертолетам.

В отличие от обычного самолета, у которого с обеих сторон установлены пропеллеры, в летающем автомобиле используется технология, аналогичная той, что используется в дронах. В корпусе машины размещены два мощных гребных винта.

Учитывая тот этап, на котором находится разработка летающего автомобиля, сейчас сложно прогнозировать его цену. Однако можно смело предположить, что он будет соответствовать самым роскошным автомобилям на рынке.

Ранее мы сообщали, что японская компания SkyDrive успешно испытала летающий автомобиль.